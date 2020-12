Abitare: Con la pandemia torna la voglia di villa in città. A Napoli domanda cresciuta del 4,6% (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La pandemia da Covid-19 ha inciso profondamente sulle abitudini dei napoletani già dal primo lockdown, quando l’obbligo di restare in casa ha imposto riflessioni sulla propria condizione abitativa, determinando la nascita di nuovi bisogni. Stanchi di case troppo piccole, sovraffollate e senza balconi, secondo la nuova analisi del Centro Studi di Abitare Co., adesso in città si sognano ville, villette e case unifamiliari. In un momento in cui il mercato immobiliare nei primi nove mesi del 2020 ha registrato una contrazione del –19,5% , a Napoli la domanda sul nuovo per questa tipologia di immobili cresce del +4,6% a scapito degli appartamenti tradizionali, con un’offerta del +8,5%. Un nuovo trend che in Italia oggi vale oltre il 15% del totale di mercato. Ma quanto costa una villa ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lada Covid-19 ha inciso profondamente sulle abitudini dei napoletani già dal primo lockdown, quando l’obbligo di restare in casa ha imposto riflessioni sulla propria condizione abitativa, determinando la nascita di nuovi bisogni. Stanchi di case troppo piccole, sovraffollate e senza balconi, secondo la nuova analisi del Centro Studi diCo., adesso insi sognano ville, villette e case unifamiliari. In un momento in cui il mercato immobiliare nei primi nove mesi del 2020 ha registrato una contrazione del –19,5% , alasul nuovo per questa tipologia di immobili cresce del +4,6% a scapito degli appartamenti tradizionali, con un’offerta del +8,5%. Un nuovo trend che in Italia oggi vale oltre il 15% del totale di mercato. Ma quanto costa una...

AnceVerona : ?? Guarda ON DEMAND sul sito di @telearenatv la nuova puntata di 'Il Futuro dell'Abitare'! Abbiamo parlato di acces… - tomlinsel0vato : @colognehes @H4BITTT sai cosa, che per colpa di queste coglione, fanno pensare che tutte siamo così. Quando in real… - thevortexit : E' iniziato il percorso formativo di The Vortex con Abitare Co. . Il modo dei servizi #immobiliari è in netta trasf… - spaceswifths : buongiorno stanotte mi sono songnata di abitare con loki e nelson e ad un certo punto arriva thanos ma con la facci… - OrsoPalagi : #casa, #sfratti e #abitare. Urgenze e diritti ieri in presidio, con gli argomenti portati in Prefettura su quanto v… -

Ultime Notizie dalla rete : Abitare Con Ville urbane in Italia, cosa sono e quanto costano idealista.it/news L'Italia oltre i 70 mila morti per Covid

1) L’Italia è ormai il Paese europeo con il più alto numero di decessi totali dall ... In termini di decessi cumulati ogni 100.000 abitanti le regioni più investite dalla seconda ondata sono state: ...

Spostamenti in zona rossa, la circolare del Viminale: come muversi senza rischiare multe

Da domani 24 dicembre in tutta Italia scatta la zona rossa. Alcuni giorni saranno rossi, altri arancioni, ma in entrembe i casi gli spostamenti saranno limitati e saranno permesse solo alcune regole..

1) L’Italia è ormai il Paese europeo con il più alto numero di decessi totali dall ... In termini di decessi cumulati ogni 100.000 abitanti le regioni più investite dalla seconda ondata sono state: ...Da domani 24 dicembre in tutta Italia scatta la zona rossa. Alcuni giorni saranno rossi, altri arancioni, ma in entrembe i casi gli spostamenti saranno limitati e saranno permesse solo alcune regole..