"Un assegno in bianco e quel biglietto solo andata". Stefano Ansaldi, si infittisce il giallo sul ginecologo trovato sgozzato. E spunta una pista oscura (Di martedì 22 dicembre 2020) È giallo sulla morte di Stefano Ansaldi, 65 anni, napoletano, stimato ginecologo. Il medico è stato trovato senza vita sabato pomeriggio in via Mauro Macchi angolo via Scarlatti, a poca distanza dalla Centrale. Il corpo era sotto un ponteggio, la gola tagliata con un unico colpo. La Procura ha disposto l'autopsia, ma è indubbio che sia stato il fendente a ucciderlo. Nelle indagini dei carabinieri, coordinate dall'aggiunto Laura Pedio e dal pm Adriano Scudieri, l'iniziale ipotesi della rapina è stata archiviata, la visita alla sorella è risultata una falsa pista. In queste ore i carabinieri del Nucleo Investigativo stanno lavorando su ogni ipotesi. A Napoli si stanno ascoltando familiari e conoscenti, mentre si vagliano le immagini delle telecamere di zona.

Ci sono novità riguardo la morte del ginecologo ucciso lo scorso sabato sera in via Mauro Macchi, angolo via Scarlatti, a Milano. Inizialmente si era battuta la pista della rapina finita in tragedia, ...

Morte Stefano Ansaldi: qualcuno voleva vendicarsi di lui?

Ginecologo ucciso a Milano: si scava nel passato di Stefano Ansaldi, il suo assassinio potrebbe essere scaturito da una vendetta.

Ginecologo ucciso a Milano: si scava nel passato di Stefano Ansaldi, il suo assassinio potrebbe essere scaturito da una vendetta.