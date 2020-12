Statali | niente più smart working per chi lavora poco

Leggi su linkiesta

(Di martedì 22 dicembre 2020) Con l’arrivo dei piani organizzativi del lavoro agile, cambiano le pagelle per gli impiegati pubblici. Le valutazioni – spiega Il Messaggero – da gennaio saranno mensili. Chi lavorerà meno, però, non dovrebbe subire sanzioni sotto il profilo retributivo. Si pensa invece di far tornare subito in ufficio i meno produttivi. Del resto, con i Pola, piani per chi svolge attività a distanza, il lavoro agile verrà esteso ad almeno il 60% degliche svolgono attività che non vanno rese necessariamente in presenza. E almeno nelle intenzioni della ministra per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, i dipendenti che non raggiungeranno i target fissati dovranno fare ritorno dietro la scrivania. Il meccanismo, in realtà, è ancora tutto da mettere a punto. Perché le amministrazioni che «dimenticheranno» di presentare i Pola entro il 31 gennaio non subiranno alcuna ...