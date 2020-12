Smart working e statali, cambiano le pagelle: chi non rende torna in ufficio? (Di martedì 22 dicembre 2020) Lavorare nella pubblica amministrazione durante la pandemia: una 'pacchia' secondo gli autonomi e le partite Iva. Negli ultimi mesi i dipendenti pubblici in Smart working sono finiti nell'occhio del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 dicembre 2020) Lavorare nella pubblica amministrazione durante la pandemia: una 'pacchia' secondo gli autonomi e le partite Iva. Negli ultimi mesi i dipendenti pubblici insono finiti nell'occhio del ...

Corriere : Arriva la casetta mobile Ikea: vita, viaggi e smart working in 17 mq - Colombo9luglio : @mgdbertelli un dipendente comunale che non era in smart working ('a casa con lo stipendio pieno')? ora prenderà l… - SignorAldo : RT @GiovannaDiTroia: Lo #smartworking è qui per restare: meglio attrezzarsi - GiovannaDiTroia : Lo #smartworking è qui per restare: meglio attrezzarsi - IsoradioRai : #SiRiparte alle 14.00 su #IsoRadio @PolettiOfficial con: -Daniela Baldelli, direttore commerciale un gruppo settor… -