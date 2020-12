Sì spostamenti da piccoli comuni, ma non verso capoluoghi Circolare (Di martedì 22 dicembre 2020) Deroga per i piccoli comuni sì, ma con delle limitazioni. L'ultimo decreto di , nell'inibire gli spostamenti fra comuni, concede una deroga speciale per quelli sotto i 5.000 abitanti: la possibilità, ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) Deroga per isì, ma con delle limitazioni. L'ultimo decreto di , nell'inibire glifra, concede una deroga speciale per quelli sotto i 5.000 abitanti: la possibilità, ...

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - Notiziedi_it : Decreto Natale, sì agli spostamenti dai piccoli comuni, ma non verso capoluoghi di provincia: la circolare del Vimi… - mattinodinapoli : Decreto Natale, sì agli spostamenti dai piccoli comuni, ma non verso capoluoghi di provincia: la circolare del V... - infoitinterno : Decreto Natale, i chiarimenti del governo: dalle visite ai parenti agli spostamenti dai piccoli comuni - FondazioneTTNE : Da Il Giornale di Vicenza del 5 dicembre 2020 Festività natalizie e limitazioni agli spostamenti. A soffrirne di p… -