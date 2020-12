Samantha e Stefania Orlando litigano di nuovo. La De Grenet sbotta: “Io ti uccido, cacciatemi” (Di martedì 22 dicembre 2020) Giornata no nella casa del Grande Fratello VIP 5 per Samantha de Grenet e Stefania Orlando che da questa mattina non si risparmiano frecciate. Ma non solo; le due hanno discusso appena sveglie, complice anche la nomination che la De Grenet non ha gradito, almeno per le motivazioni. Ma la litigata per la teglia di questa mattina, è stato solo l’antipasto di quello che poi è successo nel pomeriggio, dopo che una persona ha urlato fuori dalla casa del GF VIP 5. Le parole che Stefania ha ascoltato da questa persona dall’esterno, hanno fatto scoppiare una nuova litigata che è andata oltre con un durissimo sfogo di Samantha de Grenet che sui social, non sta piacendo a nessuno. Ma andiamo per gradi per capire che cosa è successo. E’ guerra al GF VIP 5 tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 dicembre 2020) Giornata no nella casa del Grande Fratello VIP 5 perdeche da questa mattina non si risparmiano frecciate. Ma non solo; le due hanno discusso appena sveglie, complice anche la nomination che la Denon ha gradito, almeno per le motivazioni. Ma la litigata per la teglia di questa mattina, è stato solo l’antipasto di quello che poi è successo nel pomeriggio, dopo che una persona ha urlato fuori dalla casa del GF VIP 5. Le parole cheha ascoltato da questa persona dall’esterno, hanno fatto scoppiare una nuova litigata che è andata oltre con un durissimo sfogo dideche sui social, non sta piacendo a nessuno. Ma andiamo per gradi per capire che cosa è successo. E’ guerra al GF VIP 5 tra ...

