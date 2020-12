Riscaldamento ed efficienza energetica | cos’è l’A P E e cosa indica

Leggi su instanews

(Di martedì 22 dicembre 2020)l’A.P.E. e come funziona la classificazione degli edifici e delle singole unità immobiliari in base alla loro(Websource)Se ancora non lo conoscete meglio farlo, perché l’A.P.E. è fondamentale per il presente e il futuro del vostro risparmio energetico e di conseguenza anche quello economico. La sigla significa Attestato di Prestazione, un valore fondamentale per chi vende (o affitta) e compra casa per i compratori di cas. Ancora di più adesso con il Superbonus Ristrutturazioni valido almeno fino a giugno 2022. Senza questo documento è impossibile una stima reale dell’appartamento, del condominio, di una villetta o di un negozio. Serve per per informare in generale sul consumo energetico dell’immobile e soprattutto accrescere il valore degli edifici ad alto risparmio energetico. Ma deve essere redatto da un ...