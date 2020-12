Rinnovo Inzaghi: la situazione non si sblocca. Le ultime (Di martedì 22 dicembre 2020) Ancora fermo il Rinnovo di Simone Inzaghi: le parti si sono incontrate ma ora serve un rilancio del presidente Lotito Il primo incontro tra Lotito e Inzaghi c’è stato, ma ancora il Rinnovo è lontano dal diventare realtà. Il tecnico chiede uno stipendio in linea con quello dei suoi giocatori: di certo la società, come spiega il Corriere dello Sport, non può raggiungere le cifre di Inter e Juve, ma il coach piacentino non pretende neppure questo. Il tecnico ora si aspetta un rilancio dal presidente Lotito: le parti si incontreranno nuovamente e l’offerta, che ha migliorato di poco l’ingaggio attuale (2 milioni) non è stata ritenuta congrua da Inzaghi. Il prossimo incontro sarà dopo capodanno: la volontà c’è, da entrambe le parti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Ancora fermo ildi Simone: le parti si sono incontrate ma ora serve un rilancio del presidente Lotito Il primo incontro tra Lotito ec’è stato, ma ancora ilè lontano dal diventare realtà. Il tecnico chiede uno stipendio in linea con quello dei suoi giocatori: di certo la società, come spiega il Corriere dello Sport, non può raggiungere le cifre di Inter e Juve, ma il coach piacentino non pretende neppure questo. Il tecnico ora si aspetta un rilancio dal presidente Lotito: le parti si incontreranno nuovamente e l’offerta, che ha migliorato di poco l’ingaggio attuale (2 milioni) non è stata ritenuta congrua da. Il prossimo incontro sarà dopo capodanno: la volontà c’è, da entrambe le parti. Leggi su Calcionews24.com

