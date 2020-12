Parma, Liverani: «Colpa mia. Per fortuna il 2020 è finito» (Di martedì 22 dicembre 2020) Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Crotone: le sue dichiarazioni Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Crotone. PRESTAZIONE – «Non mi aspettavo un primo tempo così, è evidente che la Colpa è mia. Non siamo in grado di fare tanto turnover e bisogna dare risposte. Mi dispiace, ma l’unico responsabile sono io, anche se obiettivamente, viste le occasioni, la squadra non meritava la sconfitta. Quello che mi dispiace è non aver visto la fame giusta nel primo tempo, mentre nella ripresa non posso rimproverare nulla. Per fortuna il 2020 è finito, il nostro sarà un campionato di grande sofferenza. Dovremo lavorare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Fabio, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Crotone: le sue dichiarazioni Fabio, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Crotone. PRESTAZIONE – «Non mi aspettavo un primo tempo così, è evidente che laè mia. Non siamo in grado di fare tanto turnover e bisogna dare risposte. Mi dispiace, ma l’unico responsabile sono io, anche se obiettivamente, viste le occasioni, la squadra non meritava la sconfitta. Quello che mi dispiace è non aver visto la fame giusta nel primo tempo, mentre nella ripresa non posso rimproverare nulla. Peril, il nostro sarà un campionato di grande sofferenza. Dovremo lavorare ...

