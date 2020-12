Malagiustizia minorile: il caso di una madre che non può crescere i propri figli (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – Ennesima caso di Malagiustizia minorile, ennesima ingiustizia a danno dei più piccoli. Ad Accettura (Matera) il Tribunale dei minori di Potenza, da sette anni, impedisce ad Anna Maria Anedda di riavere i suoi figli. La donna, che ha un lavoro come assistente familiare presso il proprio domicilio, nel 2012 si era separata dal marito alcolizzato, da cui ha avuto quattro figli, il quale aveva un altra relazione. A quel tempo, senza un impiego e con i quattro figlioletti, Anedda era stata presa in carico dai servizi sociali e alloggiata presso una casa popolare. Da lì se ne era dovuta andare un anno dopo circa, esasperata dai dispetti di una vicina di casa (disturbata e tossicodipendente) che tormentava lei e bambini. La psicotica, segnalata più volte alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic – Ennesimadi, ennesima ingiustizia a danno dei più piccoli. Ad Accettura (Matera) il Tribunale dei minori di Potenza, da sette anni, impedisce ad Anna Maria Anedda di riavere i suoi. La donna, che ha un lavoro come assistente familiare presso ilo domicilio, nel 2012 si era separata dal marito alcolizzato, da cui ha avuto quattro, il quale aveva un altra relazione. A quel tempo, senza un impiego e con i quattrooletti, Anedda era stata presa in carico dai servizi sociali e alloggiata presso una casa popolare. Da lì se ne era dovuta andare un anno dopo circa, esasperata dai dispetti di una vicina di casa (disturbata e tossicodipendente) che tormentava lei e bambini. La psicotica, segnalata più volte alle ...

kolemicos : RT @IlPrimatoN: Lo sconcertante caso di una madre che da sette anni non riesce a riavere i propri figli - Mirko92982183 : RT @IlPrimatoN: Lo sconcertante caso di una madre che da sette anni non riesce a riavere i propri figli - Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: Lo sconcertante caso di una madre che da sette anni non riesce a riavere i propri figli - IlPrimatoN : Lo sconcertante caso di una madre che da sette anni non riesce a riavere i propri figli -

Ultime Notizie dalla rete : Malagiustizia minorile Malagiustizia minorile: il caso di una madre che non può crescere i propri figli Il Primato Nazionale