Le Iene, stasera lo scherzo con i Balotelli e l'intervista ai Maneskin: ecco i servizi in scaletta (Di martedì 22 dicembre 2020) Oggi, martedì 22 dicembre 2020, Le Iene tornano in prima serata su Italia 1. E tanti, anche per questa nuova puntata al martedì sera, sono i servizi confezionati dagli inviati della fortunata trasmissione di Mediaset, come sempre "lanciati" dalla squadra di conduttori presenti in studio. Le Iene, stasera lo scherzo con i Balotelli e gli altri servizi sui Maneskin e il Natale di Carlo Gilardi Stando alle anticipazioni ufficiali, nella puntata de Le Iene di stasera c'è spazio anche per lo scherzo con i fratelli Balotelli. Dopo gli scherzi ad Emma e a Oppini, infatti, Mario Balotelli e il fratello Enock tornano dal loro amico sposo per rovinargli la festa di ...

redazioneiene : STASERA A LE IENE Il regalo più bello per questo Natale? Che Carlo possa passarlo finalmente a casa sua. Con… - redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Con la complicità di Blind abbiamo fatto uno scherzo a @MarroneEmma ?? non perdetevi la nostra… - redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Il vero motivo per cui Franceso Oppini ha lasciato la casa del Gf Vip è il “fidanzato” di mamma… - tuttopuntotv : Le Iene, stasera lo scherzo con i Balotelli e l’intervista ai Maneskin: ecco i servizi in scaletta #LeIene - disneypuppies : enock stasera con il suo scherzo delle iene è pronto a fare il 20% di share contro il 2% della diretta del GF #GFVIP -