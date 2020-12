La confessione di Malgioglio su Sanremo al GF Vip: “Mi ha chiamato Amadeus…” (Di martedì 22 dicembre 2020) La confessione di Cristiano Malgioglio su Sanremo al GF Vip lascia tutti di stucco. In diretta televisiva, su Canale 5, Malgioglio svela che era stato contattato da Amadeus per partecipare al Festival 2021 ma ha rifiutato, invitandolo a dare la priorità ad altri artisti. Nonostante l’esclusione dalla case del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio ha fatto ritorno nella struttura per una sorpresa natalizia da parte del GF. Rientrato momentaneamente in casa, Malgioglio ha incontrato Arisa, che avrebbe potuto essere una delle sue compagne d’avventura sanremese il prossimo anno. Arisa è infatti tra i 26 Big del Festival di Sanremo 2021 e Malgioglio avrebbe potuto essere tra loro. Cristiano Malgioglio su Sanremo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladi Cristianosual GF Vip lascia tutti di stucco. In diretta televisiva, su Canale 5,svela che era stato contattato da Amadeus per partecipare al Festival 2021 ma ha rifiutato, invitandolo a dare la priorità ad altri artisti. Nonostante l’esclusione dalla case del Grande Fratello Vip, Cristianoha fatto ritorno nella struttura per una sorpresa natalizia da parte del GF. Rientrato momentaneamente in casa,ha incontrato Arisa, che avrebbe potuto essere una delle sue compagne d’avventura sanremese il prossimo anno. Arisa è infatti tra i 26 Big del Festival di2021 eavrebbe potuto essere tra loro. Cristianosu...

