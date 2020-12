In Piemonte un milione di tamponi da fine agosto (Di martedì 22 dicembre 2020) Oltre un milione di tamponi, esattamente 1.025.537, effettuati dal 31 agosto a domenica scorsa in Piemonte. Sono i dai illustrati dall’assessore alla Ricerca applicata per emergenza Covid-19 della Regione Piemonte, Matteo Marnati, in risposta a un’interrogazione del capogruppo di Luv Marco Grimaldi. “E se a questi aggiungessimo anche gli antigenici saremmo tra le regioni con il maggior numero di test fatti – aggiunge – “la settimana con più tamponi molecolari è stata quella dal 9 al 15 novembre, con 98.520, 98.466 in quella successiva”, mentre nell’ultima di dicembre sono scesi a 59.670. “I laboratori pubblici della Regione hanno uno standard di produttività giornaliera, definito da noi, di 9.314 tamponi al giorno”, e a questi si aggiungono due laboratori ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 22 dicembre 2020) Oltre undi, esattamente 1.025.537, effettuati dal 31a domenica scorsa in. Sono i dai illustrati dall’assessore alla Ricerca applicata per emergenza Covid-19 della Regione, Matteo Marnati, in risposta a un’interrogazione del capogruppo di Luv Marco Grimaldi. “E se a questi aggiungessimo anche gli antigenici saremmo tra le regioni con il maggior numero di test fatti – aggiunge – “la settimana con piùmolecolari è stata quella dal 9 al 15 novembre, con 98.520, 98.466 in quella successiva”, mentre nell’ultima di dicembre sono scesi a 59.670. “I laboratori pubblici della Regione hanno uno standard di produttività giornaliera, definito da noi, di 9.314al giorno”, e a questi si aggiungono due laboratori ...

