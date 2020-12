I dubbi sui vaccini appena approvati, Pfizer e Moderna rassicurano: «I nostri sembrano funzionare anche con le varianti, subito altri test» (Di martedì 22 dicembre 2020) Il principale motivo di allarme, seguito alla scoperta della variante Covid sviluppatasi nel Regno Unito, riguarda l’efficacia dei vaccini che sfruttano l’mRNA per innescare la risposta immunitaria nella popolazione. Nello specifico, sono due le case farmaceutiche i cui prodotti sono già entrati in commercio negli Stati Uniti e in Europa e che intervengono proprio sulla proteina Spike, mutata con più alterazioni in Gran Bretagna: Moderna e Pfizer. Le due case farmaceutiche hanno diramato delle note per fare il punto sull’efficacia dei propri farmaci biologici. «Sulla base dei dati ottenuti fino ad oggi – si legge nel comunicato di Moderna -, ci aspettiamo che l’immunità indotta dal vaccino protegga anche contro le varianti recentemente scoperte nel Regno Unito. Faremo ... Leggi su open.online (Di martedì 22 dicembre 2020) Il principale motivo di allarme, seguito alla scoperta della variante Covid sviluppatasi nel Regno Unito, riguarda l’efficacia deiche sfruttano l’mRNA per innescare la risposta immunitaria nella popolazione. Nello specifico, sono due le case farmaceutiche i cui prodotti sono già entrati in commercio negli Stati Uniti e in Europa e che intervengono proprio sulla proteina Spike, mutata con più alterazioni in Gran Bretagna:. Le due case farmaceutiche hanno diramato delle note per fare il punto sull’efficacia dei propri farmaci biologici. «Sulla base dei dati ottenuti fino ad oggi – si legge nel comunicato di-, ci aspettiamo che l’immunità indotta dal vaccino proteggacontro lerecentemente scoperte nel Regno Unito. Faremo ...

