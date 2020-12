HERNANDEZ | ORA IL CUCHO STA DECOLLANDO

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 22 dicembre 2020) Un bellissimo gol di Juan Camiloha riportato il Getafe alla vittoria in campionato. La squadra di Bordalás, autentica sorpresa delle ultime due stagioni, non vinceva dal 17 ottobre e in questa prima parte di stagione non se la sta passando bene. Ma il sistema di gioco e l’idea di calcio del tecnico alicantino sta rigenerando questo attaccante colombiano classe ’99 che sembrava essersi un po’ smarrito. È arrivato in prestito in estate., soprannominatoperché da bambino gli venivano tagliati i capelli molto corti al punto da assomigliare a Cambiasso, è di proprietà del Watford. Gli osservatori di Pozzo lo hanno notato quando il ragazzo giocava in patria nel Deportivo Pereira (20 gol in B a 17 anni) e le prestazioni del ragazzo se le assicura il Granada (club all’epoca di proprietà del patron dell’Udinese) nel ...