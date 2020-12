Fincantieri consegna Costa Firenze, nave ispirata al Rinascimento (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Costa Crociere, compagnia italiana di Carnival Corporation, ha preso ufficialmente in consegna da Fincantieri la nuova nave Costa Firenze, progettata e costruita nei cantieri di Marghera, che trae ispirazione dal Rinascimento fiorentino. L’evento si è svolto oggi in modalità full digital. Con una stazza di 135.500 tonnellate lorde e una capacità di oltre 5.200 ospiti, Costa Firenze fa parte di un piano di espansione che comprende un totale di 7 nuove navi in consegna per il Gruppo Costa entro il 2023, per un investimento complessivo di oltre 6 miliardi di euro, di cui tre devono essere ancora consegnate. Nella flotta di Costa Crociere, 11 navi delle 14 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) –Crociere, compagnia italiana di Carnival Corporation, ha preso ufficialmente indala nuova, progettata e costruita nei cantieri di Marghera, che trae ispirazione dalfiorentino. L’evento si è svolto oggi in modalità full digital. Con una stazza di 135.500 tonnellate lorde e una capacità di oltre 5.200 ospiti,fa parte di un piano di espansione che comprende un totale di 7 nuove navi inper il Gruppoentro il 2023, per un investimento complessivo di oltre 6 miliardi di euro, di cui tre devono essere ancorate. Nella flotta diCrociere, 11 navi delle 14 ...

