Festa in casa con troppi invitati | interviene la polizia | scoppia la rissa | madre finisce con il naso rotto – VIDEO

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il verbale dellaparla di almeno 15, mentre la famiglia sostiene che ci fossero solo 3 amici dei figli: toccherà ora ai giudici ricostruire cosa è successo veramente intorno alla mezzanotte di venerdì 18 dicembre in unavicino a Waterloo, a 20 minuti da Bruxelles, in Belgio, dove l’intervento dellachiamata a porre fine a unainè degenerato incon i presenti. Un caso che sta dividendo l’opinione pubblica locale, come riferisce il Brussels Times che dà la notizia. Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato con la segnalazione di un vicino, che ha allertato le forze dell’ordine segnalando che era in corso una, cosa decisamente non consentita dalle norme anti-Covid. Nellain ...

matteosalvinimi : Se i #pescatori italiani sequestrati in Libia potranno tornare a casa dalle loro famiglie sarà una giornata di fest… - peppe844 : RT @AppGallery: Con #AppGallery puoi essere l'anima della festa senza uscire nemmeno di casa. ?? #MoreToExplore - marcomarasco : RT @milanobiz: ???? Dpcm Natale e visite a casa. La deroga e l'autocertificazione nei giorni di festa. #dpcmntale #natale #zonerosse #autocer… - alloravaletutto : @stavofacendo Capodanno di due anni fa, avevo 48 anni. Festa dei ragazzi a casa mia, arriva una ragazzina con la ma… - chiiia__01 : RT @effesronfleek: Bhe si effettivamente la casa senza Tommaso funzionerebbe ugualmente. Tipo le canzoni, oppure le interpretazioni durante… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa casa

BergamoNews.it

Simboli di normalità, simboli di festa. Gli unici. Perché in questa grande casa lungo via Cave, a due passi dalla pizzeria L'Arca, la normalità è stata spazzata via all'improvviso per lasciare posto a ...Questa volta ancor di più sono interessato in quanto uno degli autori, Tiberio Fusco, è un mio amico dalla gioventù. Ha messo insieme Lettere e Letture in un volume che ripercorre le giornate di solit ...