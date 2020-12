De Zerbi | “Occhio alla Sampdoria | sarà una gara molto difficile”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 22 dicembre 2020) In conferenza stampavigilia dellacon la, Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato del momento dei neroverdi. Queste le sue parole: “Non ci sono partite dall’esito scontato o gare facili. Le venti squadre sono tutte in corsa per i propri obiettivi, dall’ultimaprima. Laè tornata a fare punti, sono aggressivi e verticali e sanno quello che devono fare. Dal niente possono creare pericolo e stanno bene fisicamente, hanno ottima qualità, quindiuna partita. Sono tosti. Spero che entreremo in campo con il pensiero di come abbiamo preso il primo gol di Leao domenica. Gli errori non cadono dal cielo, alzando sempre di più l’asticella a volte ci sta di cadere, lo sapevo e i blackout ci possono ...