Covid, test sulla variante inglese. Il microbiologo Rasi: "Forse serve un nuovo vaccino" (Di martedì 22 dicembre 2020) Guido Rasi ha spiegato che in caso di una mutazione sostanziale del Covid potrebbe essere necessario un nuovo vaccino: intanto i test sulla variante inglese sono iniziati. Sean Rayford/Getty Images"In caso di mutazioni multiple a livello strutturale, il vaccino potrebbe risultare inefficace e dovrebbe essere perciò rivisto". Il microbiologo ed ex direttore dell'Ema Guido Rasi, intervistato dal Sole 24 Ore, ha chiarito il quadro della situazione sulla variante inglese del Covid. "Non credo che ci troviamo di fronte a questa ipotesi – ha aggiunto tuttavia lo scienziato – La mutazione è intrinseca ai virus e non dovrebbe ...

