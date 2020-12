Covid, primi casi anche in Antartide: positive 36 persone (Di martedì 22 dicembre 2020) . Si tratta di alcuni militari e addetti alla manutenzione di una base cilena. Finora era l’unico continente ad non essere stato coinvolto anche l’Antartide è stato contagiato dal Coronavirus. L’ultimo continente finora escluso dalla pandemia ha fatto registrare i primi casi di Covid nelle ultime ore. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) . Si tratta di alcuni militari e addetti alla manutenzione di una base cilena. Finora era l’unico continente ad non essere stato coinvoltol’è stato contagiato dal Coronavirus. L’ultimo continente finora escluso dalla pandemia ha fatto registrare idinelle ultime ore. L'articolo proviene da Inews.it.

