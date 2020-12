Ciclismo, Andrea Vendrame aggredito in allenamento da un automobilista vicino a Conegliano (Di martedì 22 dicembre 2020) Brutta disavventura per Andrea Vendrame in allenamento. Come raccontato a Tina Ruggeri de Il Gazzettino dallo stesso ventiseienne di Conegliano, attualmente in forza all’AG2R La Mondiale, c’è infatti stata un’aggressione ai suoi danni da parte di un automobilista, che lo ha colpito con un pugno per motivi ignoti. Queste le parole di Vendrame: “Erano le 10, da Santa Lucia stavo pedalando verso Conegliano per poi salire sui colli. Ero sulla mia sulla mia destra all’interno della riga bianca, quando una macchina mi ha sfiorato passando a forte velocità. Di colpo l’automobilista ha inchiodato, è sceso e mentre stavo transitando mi ha sferrato un pugno al volto. Sono stato preso alla sprovvista, sono riuscito a frenare evitando di cadere. In quei pochi ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Brutta disavventura perin. Come raccontato a Tina Ruggeri de Il Gazzettino dallo stesso ventiseienne di, attualmente in forza all’AG2R La Mondiale, c’è infatti stata un’aggressione ai suoi danni da parte di un, che lo ha colpito con un pugno per motivi ignoti. Queste le parole di: “Erano le 10, da Santa Lucia stavo pedalando versoper poi salire sui colli. Ero sulla mia sulla mia destra all’interno della riga bianca, quando una macchina mi ha sfiorato passando a forte velocità. Di colpo l’ha inchiodato, è sceso e mentre stavo transitando mi ha sferrato un pugno al volto. Sono stato preso alla sprovvista, sono riuscito a frenare evitando di cadere. In quei pochi ...

