Caso Juve-Napoli | Pirlo | “Sentenza scorretta nei confronti delle altre squadre”

"Non abbiamo nessun problema nel rigiocare la partita, mi dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dir niente con giocatori in meno colpiti dal covid. Non mi è sembrato corretto nei loro confronti". Queste le parole di Andrea Pirlo a Sky Sport proposito della decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha annullato il 3-0 a tavolino della Juventus contro il Napoli.

