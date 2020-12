Alexei Navalny “soffre di manie di grandezza” Portavoce Putin attacca il blogger dopo video-denuncia con il presunto membro dei servizi

fattoquotidiano : Alexei Navalny: “Ho filmato il mio colloquio con un chimico del Fsb russo. Mi spiega come hanno tentato di ucciderm… - HuffPostItalia : Alexei Navalny: 'Uno 007 russo ha confessato'. Il veleno 'forse nelle mutande' - _arianna : Agenti dell’intelligence russa dietro l’avvelenamento del giornalista e oppositore di Putin, Alexei Navalny. L’inch… - carlogubi : Agenti dell’intelligence russa dietro l’avvelenamento del giornalista e oppositore di Putin, Alexei Navalny. L’inch… - robertozoppi68 : RT @Innovandiamo: Sembra una storia di Le Carrè (ma) è vera. Agenti dell’intelligence russa dietro l’avvelenamento del giornalista e opposi… -

Per ottenere la conferma di quanto stabilito dalle analisi fatte in Germania (avvelenamento da Novichok, un potentissimo agente nervino prerogativa del governo russo), Navanly ste ...Il ministero degli Esteri russo ha convocato diplomatici di Francia, Germania e Svezia per esprimere dissenso contro la reazione dei loro Paesi all'avvelenamento del dissidente Alexei Navalny e ha ann ...