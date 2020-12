Zangrillo dice che ci sono «sciacalli che sparano cazzate in tv» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Se non fosse che, per larghi tratti della pandemia, il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo fosse stato sempre in televisione, potremmo quasi leggere la sua come una critica ai medici che, invece di prestare la propria opera in corsia, vanno a pontificare sul Coronavirus nei principali talk show italiani. Ma Zangrillo, fino a qualche settimana fa – quando ha lanciato la promessa di non andare più in televisione – era molto spesso ospite di trasmissioni televisive. Eppure oggi si parla di un tweet su Zangrillo e cazzate in tv perché il primario del San Raffaele ha espresso una posizione piuttosto decisa sui social media, altro luogo che il medico ama frequentare particolarmente (e che poi non è così diverso dalla televisione, anzi). LEGGI ANCHE > Zangrillo: «Adesso i fatti stanno dando ragione ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Se non fosse che, per larghi tratti della pandemia, il primario del San Raffaele Albertofosse stato sempre in televisione, potremmo quasi leggere la sua come una critica ai medici che, invece di prestare la propria opera in corsia, vanno a pontificare sul Coronavirus nei principali talk show italiani. Ma, fino a qualche settimana fa – quando ha lanciato la promessa di non andare più in televisione – era molto spesso ospite di trasmissioni televisive. Eppure oggi si parla di un tweet suin tv perché il primario del San Raffaele ha espresso una posizione piuttosto decisa sui social media, altro luogo che il medico ama frequentare particolarmente (e che poi non è così diverso dalla televisione, anzi). LEGGI ANCHE >: «Adesso i fatti stanno dando ragione ...

giornalettismo : Continua la metamorfosi di #Zangrillo. Prima spesso in tv. Poi annuncia che non andrà più in tv. Poi dice che in… - marziodb : RT @ilruttosovrano: Zangrillo dice che ci sono sciacalli che sparano cazzate in TV, e lui ne vede uno anche allo specchio, non solo in tele… - rosati22 : RT @GiambaLibero: Questo #Zangrillo non sta bene. È impossibile che non si renda conto delle minchiate che dice. Il solo modo possibile p… - rosati22 : RT @assurdistan: #Zangrillo, quello che ha detto che il virus è clinicamente morto, dice che voi pessimisti di merda sui social siete delle… - rosati22 : RT @Misurelli77: #Zangrillo :'Bello salvare vite mentre sciacalli sparano cazzate in tv' Tipo la Puttan**a colossale del 'virus clinicament… -