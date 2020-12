VIDEO | Ed Sheeran pubblica a sorpresa il singolo ‘Afterglow’

Leggi su dire

(Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Ed Sheeran è tornato a sorpresa. Il cantautore ha fatto una pausa dal lavoro di papa’ a tempo pieno e ha pubblicato oggi “il suo regalo di Natale”: una canzone dal titolo ‘Afterglow’. Voce e chitarra, l’artista canta la speranza di un periodo migliore in un testo scritto l’anno scorso ma perfetto per questo 2020. “Non e’ il primo singolo del prossimo disco, e’ solamente una canzone che amo e che spero amiate anche voi”, ha scritto Sheeran sui social, che solo ieri aveva avvertito i fan dell’arrivo di un piccolo dono allegando la cover del pezzo dipinta da lui stesso. Sheeran – il piu’ ascoltato in Uk nel 2020 – ha lavorato al brano con David Hodges e Fred Gibson (che lo ha anche prodotto insieme ad Ed). Alla co-produzione i due fratelli salernitani Parisi, che avevano gia’ collaborato con la popstar anche nell’album precedente. ‘Afterglow’ e’ su tutte le piattaforme da oggi per Warner Music e su Youtube con il video ufficiale: protagonisti Ed e la sua chitarra in una performance registrata in un’unica ripresa.