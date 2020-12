The Beatles: Get Back, Peter Jackson ci da un’anteprima. Video (Di lunedì 21 dicembre 2020) Peter Jackson ha pubblicato una nuova anteprima del suo nuovo e attesissimo documentario, The Beatles: Get Back. Il regista del Signore degli Anelli sta supervisionando il nuovo film, la cui data di uscita è stata spostata dal 2020 al 27 agosto 2021 a causa della pandemia di coronavirus, lo scopo è quello di “riportare il pubblico indietro nel tempo a quelle sessioni registrazione dei Beatles, un momento cruciale per la storia della musica”. Come è strutturato il documentario? Jackson ha utilizzato circa 56 ore di materiale inedito. Il film avrebbe dovuto essere pronto entro il 2020 ma l’emergenza sanitaria ha ovviamente ostacolato il tutto. The Beatles: Get Back è ora in fase di montaggio: nell’attesa dell’uscita (prevista negli Usa per agosto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020)ha pubblicato una nuova anteprima del suo nuovo e attesissimo documentario, The: Get. Il regista del Signore degli Anelli sta supervisionando il nuovo film, la cui data di uscita è stata spostata dal 2020 al 27 agosto 2021 a causa della pandemia di coronavirus, lo scopo è quello di “riportare il pubblico indietro nel tempo a quelle sessioni registrazione dei, un momento cruciale per la storia della musica”. Come è strutturato il documentario?ha utilizzato circa 56 ore di materiale inedito. Il film avrebbe dovuto essere pronto entro il 2020 ma l’emergenza sanitaria ha ovviamente ostacolato il tutto. The: Getè ora in fase di montaggio: nell’attesa dell’uscita (prevista negli Usa per agosto ...

ilpost : Le prime immagini del documentario di Peter Jackson sui Beatles - swimmerpg : La canzone più bella della storia del rock (per me): Strawberry Fields Forever - Remastered 2009 di The Beatles… - RobBon : The Beatles: Get Back - L'anteprima del nuovo documentario di Peter Jackson - LongTakeIt : #TheBeatles #GetBack, un'anteprima del documentario diretto da #PeterJackson - Josemariolobos1 : RT @futurofm: VIDEO // Nunca visto antes: Peter Jackson liberó 'sneak peek' del documental 'Get Back' de The Beatles -