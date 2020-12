Sigaretta elettronica Vs riscaldatore di tabacco: ecco perché non esiste nessuna correlazione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Qual è il miglior dispositivo per smettere di fumare? La nuova moda delle sigarette senza combustione a confronto con i vaporizzatori personali. Nel terzo millennio l’essere umano ha a disposizione tecnologie che possono permettergli di andare “senza sforzo” su Marte ma, meno facilmente, egli trova la volontà per smettere di fumare e tutelare la propria salute. Tuttavia, l’avvento della Sigaretta elettronica ha dato una svolta epocale al fenomeno del tabagismo, candidandosi come primo dispositivo che ha avuto realmente successo nella campagna contro il fumo di tabacco combusto. Il punto di forza di questi device risiede in due punti focali: la sostituzione fisica dello strumento e la possibilità di dosare il livello di nicotina a piacimento, elementi che ne hanno consacrato il successo negli ultimi 10 anni. Da qualche anno, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Qual è il miglior dispositivo per smettere di fumare? La nuova moda delle sigarette senza combustione a confronto con i vaporizzatori personali. Nel terzo millennio l’essere umano ha a disposizione tecnologie che possono permettergli di andare “senza sforzo” su Marte ma, meno facilmente, egli trova la volontà per smettere di fumare e tutelare la propria salute. Tuttavia, l’avvento dellaha dato una svolta epocale al fenomeno del tabagismo, candidandosi come primo dispositivo che ha avuto realmente successo nella campagna contro il fumo dicombusto. Il punto di forza di questi device risiede in due punti focali: la sostituzione fisica dello strumento e la possibilità di dosare il livello di nicotina a piacimento, elementi che ne hanno consacrato il successo negli ultimi 10 anni. Da qualche anno, ...

