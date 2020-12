Shigeru Miyamoto non è preoccupato di chi lo sostituirà in Nintendo e ha molta fiducia nei giovani (Di lunedì 21 dicembre 2020) In un'intervista al The new Yorker, Shigeru Miyamoto ha parlato del futuro di Nintendo: a 68 anni, Miyamoto è ora in età pensionabile, ma in un'intervista del 2019 ha affermato di non voler ancora concludere la sua carriera e lo ribadisce anche ora. "In termini di attività di Nintendo, l'idea centrale è creare un'armonia tra hardware e software. Ci sono voluti circa dieci anni, ma sento che la generazione più giovane qui è ora pienamente in grado di sostenere quel principio fondamentale. Da parte mia, voglio continuare a perseguire i miei interessi. Nintendo si è espansa in nuove aree di design, come il parco a tema su cui ho lavorato. Quando ci pensi, il design del parco a tema è simile al design dei videogiochi, sebbene sia completamente focalizzato sul lato hardware e questa ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020) In un'intervista al The new Yorker,ha parlato del futuro di: a 68 anni,è ora in età pensionabile, ma in un'intervista del 2019 ha affermato di non voler ancora concludere la sua carriera e lo ribadisce anche ora. "In termini di attività di, l'idea centrale è creare un'armonia tra hardware e software. Ci sono voluti circa dieci anni, ma sento che la generazione più giovane qui è ora pienamente in grado di sostenere quel principio fondamentale. Da parte mia, voglio continuare a perseguire i miei interessi.si è espansa in nuove aree di design, come il parco a tema su cui ho lavorato. Quando ci pensi, il design del parco a tema è simile al design dei videogiochi, sebbene sia completamente focalizzato sul lato hardware e questa ...

