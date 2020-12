Roma | eternit e sversamenti illeciti | arrestati due fratelli ‘meccanici’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono statiquesta mattina adue, entrambi titolari di due officine meccaniche per la riparazione di veicoli industriali, perché ritenuti responsabili di violazione di sigilli e reiterano inquinamento ambientale. Officine meccaniche:Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di, hanno eseguito due misure cautelari agli arresti domiciliari – emesse dal GIP del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di dueD.B.., 70enne, e D.G., 65enne, entrambi titolari di due officine meccaniche per la riparazione di veicoli industriali ubicate nella capitale in ...