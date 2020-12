Real Madrid, Alaba è più distante: spunta un club francese (Di lunedì 21 dicembre 2020) David Alaba si allontana dal Real Madrid: eccessive le richieste del difensore del Bayern Monaco. spunta il Paris Saint-Germain David Alaba lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione a seguito del mancato raggiungimento dell’accordo per il rinnovo di contratto. Come riportato da AS, nel futuro del difensore non ci sarà il Real Madrid: sono state ritenute eccessive le pretese economiche di Alaba, ora vicino al Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Davidsi allontana dal: eccessive le richieste del difensore del Bayern Monaco.il Paris Saint-Germain Davidlascerà il Bayern Monaco al termine della stagione a seguito del mancato raggiungimento dell’accordo per il rinnovo di contratto. Come riportato da AS, nel futuro del difensore non ci sarà il: sono state ritenute eccessive le pretese economiche di, ora vicino al Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com

