Quindicesima settimana di NFL

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La 2020 porta con se la prima gioia della stagione per i New York Jets. Dopo 13 sconfitte, la squadra allenata da Adam Gase vince la sua prima partita, battendo i Los Angeles Rams per 23-20. Seattle non sbaglia la prova, contro una Washington molto in forma nell’ultimo periodo, e centra l’obiettivo playoff. Un obiettivo che, invece, sfuma per i New England Patriots. Per la prima volta dalla stagione 2008, la squadra di Bill Belichick non giocherà la post season.: chi andrà ai playoff tra Dolphins e Ravens? Sia Dolphins, sia Ravens escono vittoriosi dai rispettivi impegni. Miami batte, per 12-22, i rivali di New England, condannandoli all’eliminazione dalla corsa ai playoff. Baltimora, invece, vince contro i Jaguars con un netto 14-40. Entrambe le franchigie sono a quota 9-5, con i Dolphins momentaneamente qualificati come ...