Pietro Genovese, condannato a 8 anni: "Sono disperato" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un anno dopo è arrivata la condanna per la morte delle 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, è stato condannato a 8 anni per aver investito e ucciso il 21 dicembre del 2019, le due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli a Ponte Milvio a Roma. Leggi anche: Incidente di Corso Francia: Genovese chiede il patteggiamento Una sentenza arrivata un anno dopo: il ragazzo ha passato così l'ultimo anno agli arresti domiciliari dopo essere stato indicato come colpevole. Le due sedicenni Sono state travolte mentre stavano attraversando la strada in una zona molto buia. Una perizia ha però dimostrato che il figlio del regista stavo guidando a una velocità eccessiva mandando anche 4 immagini a un video su Whatsapp proprio nell'orario in cui è ...

