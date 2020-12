Patrick Zaki incontra la madre: "Sono esausto fisicamente e depresso" (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Sono esausto fisicamente e mentalmente, non posso continuare a stare qui ancora a lungo”. Sono le parole che Patrick Zaki ha riferito a sua madre nel corso di una visita avvenuta sabato nel carcere di Tora, dove lo studente egiziano è detenuto dal 7 febbraio, accusato di propaganda sovversiva. Parole che “ci hanno spezzato il cuore”, hanno riportato i genitori. “Patrick non era lo stesso, era diverso rispetto a qualsiasi altra visita”. I genitori hanno raccontanto della confessione che lo studente gli ha fatto: “Mi deprimo ogni volta che c’è un momento importante nell’anno accademico, mentre io Sono qui invece di essere con i miei amici a Bologna”. “Ci hanno lasciato in lacrime”, ammetta la famiglia commentando le parole di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) “e mentalmente, non posso continuare a stare qui ancora a lungo”.le parole cheha riferito a suanel corso di una visita avvenuta sabato nel carcere di Tora, dove lo studente egiziano è detenuto dal 7 febbraio, accusato di propaganda sovversiva. Parole che “ci hanno spezzato il cuore”, hanno riportato i genitori. “non era lo stesso, era diverso rispetto a qualsiasi altra visita”. I genitori hanno raccontanto della confessione che lo studente gli ha fatto: “Mi deprimo ogni volta che c’è un momento importante nell’anno accademico, mentre ioqui invece di essere con i miei amici a Bologna”. “Ci hanno lasciato in lacrime”, ammetta la famiglia commentando le parole di ...

amnestyitalia : Patrick Zaki è un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e… - HuffPostItalia : Patrick Zaki incontra la madre: 'Sono esausto fisicamente e depresso' - EP_President : Oggi l'@Europarl_IT ha detto all'Egitto: nessun compromesso su verità, giustizia e diritti umani. Vogliamo verità… - Carmela_oltre : RT @UstaUnisannio: La #CRUI invia al presidente dell'Egitto al-Sisi una petizione in supporto di Patrick George Zaki perché abbia il permes… - PaoloCaioni : RT @Open_gol: La famiglia di Zaki ha spiegato che ha il «cuore spezzato» a vedere il ragazzo nelle condizioni in cui viene detenuto https:/… -