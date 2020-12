“Nigeriani nulla tenenti e spacciatori”… prendono il reddito di cittadinanza! (Di lunedì 21 dicembre 2020) La maxiretata della Squadra mobile di Palermo ha svelato il giro illecito della banda di immigrati clandestini. Sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Palermo i clandestini Nigeriani coinvolti in un potente giro illecito di cocaina ed eroina. Non si è fatto attendere il commento sulla vicenda da parte del leader della Lega Matteo Salvini: ”Nigeriani nullatenenti, con il reddito di cittadinanza e mega spacciatori: sono stati scoperti dalla Squadra Mobile di Palermo che ha effettuato tredici arresti, smantellando una banda che faceva affari d’oro con cocaina ed eroina. Grazie alla polizia e alla magistratura: i cittadini perbene non meritano un governo che cancella i decreti Sicurezza, apre i porti, mantiene i delinquenti e tarda i ristori per imprese e famiglie”.“ LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020) La maxiretata della Squadra mobile di Palermo ha svelato il giro illecito della banda di immigrati clandestini. Sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Palermo i clandestinicoinvolti in un potente giro illecito di cocaina ed eroina. Non si è fatto attendere il commento sulla vicenda da parte del leader della Lega Matteo Salvini: ”, con ildi cittadinanza e mega spacciatori: sono stati scoperti dalla Squadra Mobile di Palermo che ha effettuato tredici arresti, smantellando una banda che faceva affari d’oro con cocaina ed eroina. Grazie alla polizia e alla magistratura: i cittadini perbene non meritano un governo che cancella i decreti Sicurezza, apre i porti, mantiene i delinquenti e tarda i ristori per imprese e famiglie”.“ LEGGI ANCHE ...

Sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Palermo i clandestini nigeriani coinvolti in un potente giro illecito di cocaina ed eroina. Non si è fatto attendere il commento sulla vicenda da parte del ...

