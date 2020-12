Messa di domani 22 Dicembre 2020: Letture, Salmo e Vangelo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Messa di domani 22 Dicembre Prima Lettura 1Sam 1,24-28Dal primo libro di Samuele. In quei giorni, Anna portò con sé Samuèle, con un giovenco di tre anni, un’èfa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo: era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch’io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. C: Parola di Dio. A: Rendiamo grazie a Dio. Salmo Responsoriale 1Sam 2 RIT: Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020)di22Prima Lettura 1Sam 1,24-28Dal primo libro di Samuele. In quei giorni, Anna portò con sé Samuèle, con un giovenco di tre anni, un’èfa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo: era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch’io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. C: Parola di Dio. A: Rendiamo grazie a Dio.Responsoriale 1Sam 2 RIT: Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il ...

