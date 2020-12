Melissa Satta distrutta su Instagram: “Lo abbiamo deciso definitivamente” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono nuovamente lasciati. Lo ha comunicato lei in un post di pochi minuti fà. I dettagli La notizia lascia tutti a bocca aperta. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si lasciano di nuovo. A comunicarlo è proprio la bellissima Melissa che su un post Instagram in cui è in posa per lo scatto natalizio con l’ormai ex compagno Kevin Prince Boateng e il loro amato Maddox Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@MelissaSatta) Il post sembra uno dei tanti di questo periodo di festività. Facce sorridenti e vestiti casalinghi e natalizi che raccontano la vita quotidiana della famigliola. Sotto la foto ... Leggi su instanews (Di lunedì 21 dicembre 2020)e Kevin Prince Boateng si sono nuovamente lasciati. Lo ha comunicato lei in un post di pochi minuti fà. I dettagli La notizia lascia tutti a bocca aperta.e Kevin Prince Boateng si lasciano di nuovo. A comunicarlo è proprio la bellissimache su un postin cui è in posa per lo scatto natalizio con l’ormai ex compagno Kevin Prince Boateng e il loro amato Maddox Visualizza questo post suUn post condiviso da(@) Il post sembra uno dei tanti di questo periodo di festività. Facce sorridenti e vestiti casalinghi e natalizi che raccontano la vita quotidiana della famigliola. Sotto la foto ...

aylaf__ : RT @max_piacere: @cippiriddu 'Melissa Satta vuole ringraziare Boateng per il lavoro svolto e porge a lui e al suo staff i migliori auguri p… - Busonzio : RT @max_piacere: @cippiriddu 'Melissa Satta vuole ringraziare Boateng per il lavoro svolto e porge a lui e al suo staff i migliori auguri p… - sportface2016 : È rottura tra Kevin Prince #Boateng e Melissa #Satta - EltonRichStarr : Auguriamo il meglio a Satta Melissa nella prossima esperienza lavorativa con la speranza di raccogliere risultati c… - cippiriddu : RT @max_piacere: @cippiriddu 'Melissa Satta vuole ringraziare Boateng per il lavoro svolto e porge a lui e al suo staff i migliori auguri p… -