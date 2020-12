LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Jakobsen rimonta, Gross non brilla (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.16 Il canadese Read, come tutti, si mangia tutto il vantaggio nel finale ed è quarto a 0.14. Tocca a Simon Maurberger, parte con 0.73 sullo svedese. 13.14 L’austriaco Pertl, che partiva con 0.68 su Jakobsen, finisce dietro di 0.04 ed è terzo. Nel finale lo svedese ha rifilato per ora almeno 2-3 decimi a tutti. 13.12 Gross perde tantissimo nel finale ed è quinto a 0.50. La sensazione è la stessa di stamattina: ha sciato con margine, non se l’è sentita di rischiare al 100%. Ha preferito arrivare al traguardo. Va bene così, c’è tempo per crescere durante la stagione. 13.12 Il veterano francese Grange è quinto a 0.55. Ora Gross. 13.11 Lo svedese Jakobsen ha già recuperato sei posizioni. Ci avviciniamo a Gross, che era 21° dopo ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.16 Il canadese Read, come tutti, si mangia tutto il vantaggio nel finale ed è quarto a 0.14. Tocca a Simon Maurberger, parte con 0.73 sullo svedese. 13.14 L’austriaco Pertl, che partiva con 0.68 su, finisce dietro di 0.04 ed è terzo. Nel finale lo svedese ha rifilato per ora almeno 2-3 decimi a tutti. 13.12perde tantissimo nel finale ed è quinto a 0.50. La sensazione è la stessa di stamattina: ha sciato con margine, non se l’è sentita di rischiare al 100%. Ha preferito arrivare al traguardo. Va bene così, c’è tempo per crescere durante la stagione. 13.12 Il veterano francese Grange è quinto a 0.55. Ora. 13.11 Lo svedeseha già recuperato sei posizioni. Ci avviciniamo a, che era 21° dopo ...

