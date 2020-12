La Vita in Diretta sospeso, Alberto Matano non va in onda: come cambia la programmazione Rai (Di lunedì 21 dicembre 2020) come molti altri colleghi Rai e Mediaset, anche La Vita in Diretta di Alberto Matano dovrà fare i conti con i numerosi cambi di programmazione cui andrà incontro la rete nel periodo natalizio. Il talk show pomeridiano sarà infatti tra i tanti appuntamenti live a finire momentaneamente sospeso, garantendo così le meritate vacanze agli autori, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 21 dicembre 2020)molti altri colleghi Rai e Mediaset, anche Laindidovrà fare i conti con i numerosi cambi dicui andrà incontro la rete nel periodo natalizio. Il talk show pomeridiano sarà infatti tra i tanti appuntamenti live a finire momentaneamente, garantendo così le meritate vacanze agli autori, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

matteosalvinimi : Vita vera, Italia, ripartenza. Ora in diretta con @AnnalisaChirico per parlare di proposte e di Futuro. State con n… - xlarrysarms : RT @santagiulietta: Io: prontissima per una giornata di studio per il prossimo esame *Francesco preannuncia una sorpresa e Gaia sta sera e… - santagiulietta : Io: prontissima per una giornata di studio per il prossimo esame *Francesco preannuncia una sorpresa e Gaia sta se… - infoitcultura : La vita in diretta verso l’interruzione: cosa cambia senza Alberto Matano - infoitcultura : La Vita in Diretta interrotta per Natale, Alberto Matano sostituito da un altro volto amato -