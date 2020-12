La Regione Emilia-Romagna racconta in un webdoc i suoi primi 50 anni (Di lunedì 21 dicembre 2020) BOLOGNA – Un documentario multimediale per raccontare i primi 50 anni della Regione Emilia-Romagna, con approfondimenti storici, foto d’archivio, video di repertorio, infografiche e una timeline interattiva che ripercorre gli eventi più importanti dal 7 giugno 1970 a oggi. Così il Servizio informazione e comunicazione dell’Assemblea legislativa ha scelto di celebrare il 50esimo anniversario della nascita della Regione. Il webdoc, curato da Andrea Perini, è accessibile online su Cronacabianca e sul sito istituzionale dell’Assemblea. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) BOLOGNA – Un documentario multimediale per raccontare i primi 50 anni della Regione Emilia-Romagna, con approfondimenti storici, foto d’archivio, video di repertorio, infografiche e una timeline interattiva che ripercorre gli eventi più importanti dal 7 giugno 1970 a oggi. Così il Servizio informazione e comunicazione dell’Assemblea legislativa ha scelto di celebrare il 50esimo anniversario della nascita della Regione. Il webdoc, curato da Andrea Perini, è accessibile online su Cronacabianca e sul sito istituzionale dell’Assemblea.

