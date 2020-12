Giulia Salemi su Maria Teresa Ruta:”cerca sempre il p**e di Pierpaolo!”. Bufera sul web (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’edizione del Grande Fratello Vip 5 ha visto davvero molte squalifiche a causa di un linguaggio scorretto e il web, in queste ore, sembra stia invocando la squalifica anche di Giulia Salemi. Per quale motivo? L’influencer power si sarebbe riferita agli atteggiamenti che Maria Teresa Ruta avrebbe nei confronti di Pierpaolo Pretelli con parole “colorite”. Giulia Salemi scherzava con alcuni dei suoi coinquilini poco prima di andare a letto quando a un certo punto avrebbe detto, ridendo: È eccitata (Maria Teresa Ruta, nrd.), le è partito l’ormone. Con la testa cerca sempre il suo pene fonte: fanpage.it Comunque pure la cara Giulia Salemi con ... Leggi su trendit (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’edizione del Grande Fratello Vip 5 ha visto davvero molte squalifiche a causa di un linguaggio scorretto e il web, in queste ore, sembra stia invocando la squalifica anche di. Per quale motivo? L’influencer power si sarebbe riferita agli atteggiamenti cheavrebbe nei confronti di Pierpaolo Pretelli con parole “colorite”.scherzava con alcuni dei suoi coinquilini poco prima di andare a letto quando a un certo punto avrebbe detto, ridendo: È eccitata (, nrd.), le è partito l’ormone. Con la testail suo pene fonte: fanpage.it Comunque pure la caracon ...

