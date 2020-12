Giga gratuiti per le videochiamate di Natale, ecco gli operatori che aderiscono (Di lunedì 21 dicembre 2020) (foto: Ivan Samkov via Pexel)I principali operatori di telefonia mobile del paese hanno deciso di accogliere la richiesta di un’offerta sui Gigabyte per quello che, in base alle misure previste durante le festività, sarà un Natale in lockdown in cui non si potranno vedere amici e parenti più lontani. Così, all’appello del ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, che chiedeva alle compagnie promozioni ad hoc per questo periodo, Vodafone, Tim e WindTre e altri hanno risposto facendo sapere che nei giorni del 24 e del 25 dicembre ci sarà la possibilità di usufruire gratuitamente del traffico dati. I tre operatori si quindi subito detti favorevoli all’iniziativa. In particolare, Vodafone e Tim hanno fatto sapere che a partire dalle ore 18:00 del giorno 24 dicembre e per tutto il 25 dicembre garantiranno ai propri clienti ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) (foto: Ivan Samkov via Pexel)I principalidi telefonia mobile del paese hanno deciso di accogliere la richiesta di un’offerta suibyte per quello che, in base alle misure previste durante le festività, sarà unin lockdown in cui non si potranno vedere amici e parenti più lontani. Così, all’appello del ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, che chiedeva alle compagnie promozioni ad hoc per questo periodo, Vodafone, Tim e WindTre e altri hanno risposto facendo sapere che nei giorni del 24 e del 25 dicembre ci sarà la possibilità di usufruire gratuitamente del traffico dati. I tresi quindi subito detti favorevoli all’iniziativa. In particolare, Vodafone e Tim hanno fatto sapere che a partire dalle ore 18:00 del giorno 24 dicembre e per tutto il 25 dicembre garantiranno ai propri clienti ...

