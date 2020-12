Fregene, in fiamme il noto lido Singita: è incendio doloso (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’incendio di sabato scorso al conosciuto chiosco Singita di Fregene è di natura dolosa. A confermarlo sono i Carabinieri di Porto e della Compagnia di Ostia che intorno alle 20:00 di sabato si sono recati sul luogo per le indagini. Le fiamme che hanno danneggiato il Singita di Fregene avrebbero potuto fare non pochi danni se i tre dipendenti della struttura non avessero eseguito un primo intervento. Subito dopo con l’arrivo dei Vigili del Fuoco l’incendio è stato domato e spento. Leggi anche: Roma. Il vero Babbo Natale è a Tor Bella Monaca: in pasticceria un dono per i bambini delle famiglie in difficoltà Le indagini dei Carabinieri hanno portato le prove che si tratta di un incendio doloso: nei pressi della struttura sono infatti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’di sabato scorso al conosciuto chioscodiè di natura dolosa. A confermarlo sono i Carabinieri di Porto e della Compagnia di Ostia che intorno alle 20:00 di sabato si sono recati sul luogo per le indagini. Leche hanno danneggiato ildiavrebbero potuto fare non pochi danni se i tre dipendenti della struttura non avessero eseguito un primo intervento. Subito dopo con l’arrivo dei Vigili del Fuoco l’è stato domato e spento. Leggi anche: Roma. Il vero Babbo Natale è a Tor Bella Monaca: in pasticceria un dono per i bambini delle famiglie in difficoltà Le indagini dei Carabinieri hanno portato le prove che si tratta di un: nei pressi della struttura sono infatti ...

