È corsa Milan | Inter e Juve per lo scudetto

Solo Inter e Juve ribattono alla vittoria del Milan sul Sassuolo (1-2). Le tre regine del calcio italiano sono in piena per la corsa allo scudetto. La squadra di Pioli è ancora in testa alla classifica, ma lì a un punto c'è l'Inter di Conte e a quattro la Juve di Pirlo, che dopo la straripante vittoria a Barcellona (0-3), sembra abbia ritrovato l'autostima di un tempo. Per gioco e continuità di risultati anche l'Atalanta di Gasperini potrebbe partecipare alla corsa per la conquista del titolo. I punti distacco dal Milan sono ora dieci, ma con la vittoria nel recupero sull'Udinese, i punti, diventerebbero solo più sette e, con i rossoneri, la Dea deve ancora giocare, nell'ultima partita del girone di andata. Il gol lampo di Leao apre ...

Solo Inter e Juve tengono testa al Milan. La corsa titolo sembra ormai un inseguimento tra le tre regine del calcio d'Italia.

