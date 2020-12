Da «Bambino porta cocummella» a «Piace molto fare bercue» | ecco l’esame di Suárez | risposta dopo risposta

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Circa 10 minuti di esame in tutto, tra domande concordate e risposte balbettanti. Luissi siede al cospetto degli esaminatori Lorenzo Rocca e Danilo Rini, all’Università per Stranieri, alle 14 del 17 settembre, per sostenere la prova di lingua italiana, livello B1, che nei giorni seguenti finirà al centro dell’inchiesta di Perugia.di seguito, lo svolgimento delsuperato dall’attaccante uruguaiano, domandadomanda,, rivelato da Repubblica nelle parti giudicate di interesse investigativo. Prima parte Rocca:ci qua. Allora, possiamo iniziare con, intanto se ci parli un po’ di lei, se si può presentare. Suarez: Io mi chiamo Luis, sono ...