Casertana | caos Covid | positivi due giocatori scesi in campo

La Casertana FC comunica che due dei tre calciatori rossoblu sottoposti ad urgente tampone dall'ASL di Caserta nell'immediato pre-partita del match con la Viterbese , a causa dell'evidente stato ...

