Baranzate | due arrestati per droga dai Carabinieri

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Adue uomini sono statiperdai. Nell’ambito di un’articolata indagine contro lo spaccio di stupefacenti, idella Tenenza di Bollate hanno effettuato un doppio blitz, il cui obiettivo è stato smascherare unse e un milanese che erano controllati da tempo e sospettati di trafficare in. Itd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Baranzate due

Il Notiziario

Arrotondava la pensione spacciando droga insieme a un nordafricano. Il 68enne italiano insieme a un 48enne marocchino è stato arrestato venerdì sera dai carabinieri della Tenenza di Bollate in flagran ...I militari della Tenenza di Bollate (MI), hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 68enne italiano, separato, pensionato ed un 48enne marocchino, entra ...