Ascolti Tv domenica 20 dicembre 2020: Live non è la D’Urso, Il Cavaliere Oscuro, Che tempo che fa, dati Auditel e share (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ascolti Tv domenica 20 dicembre 2020. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv domenica 20 dicembre 2020: dati di Ascolti prima serata Mediaset “Paperissima sprint” (.000 spettatori, share del %) anticipa il consueto appuntamento della domenica sera con Barbara D’Urso: il suo “Live! Non è la D’Urso” appassiona .000 spettatori con il % di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020)Tv20. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati inreale.Tv20diprima serata Mediaset “Paperissima sprint” (.000 spettatori,del %) anticipa il consueto appuntamento dellasera con Barbara: il suo “! Non è la” appassiona .000 spettatori con il % di ...

chetempochefa : Ancora ottimi ascolti per #CTCF con oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori e quasi il 10% di share, con un picco… - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 20 dicembre 2020: Live non è la D’Urso, Il Cavaliere Oscuro, Che tempo che fa, dati Auditel e s… - zazoomblog : Ascolti tv domenica 20 dicembre: The Voice Senior Che tempo che fa LIVE – Non è la D’Urso - #Ascolti #domenica… - tizzide : RT @granmartello: C'è un Archivio con tutti i musicisti di cui abbiamo parlato con Mr #PianPiano e cresce domenica dopo domenica. Troverai… - SimonaZanta : @QuiMediaset_it @canyaman1989 @dmtzdmr Concordo con quanto scritto fin ora... io non me ne intendo di ascolti ..ma… -