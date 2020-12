Alex Zanardi | segnali positivi | fa ok con il pollice e guarda la moglie

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Arrivano buone notizie da. L’ex pilota e campione paralimpico, protagonista di un bruttissimo incidente nella scorsa primavera, starebbe facendo progressi a una velocità incredibile. Come riportato dal Corriere della Sera,avrebbe sollevato ilcome a fare un segno di assenso, oltre ad averto chiaramente la. “Fa ok con illascala il suo secondo Evertest” – si legge sul Corriere. SportFace.

