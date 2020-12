Alaba Juventus, niente rinnovo col Bayern: pronta l’asta con Inter e Real (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alaba Juventus – All’inizio del 2021 non è da escludere qualche movimento in entrata e in uscita per migliorare la rosa di Andrea Pirlo, ma la Juve logicamente guarda già anche alla prossima stagione. E tra i tanti nomi che sono circolati tra i più Interessanti c’è anche quello di David Alaba. Il jolly del Bayern Monaco non rinnoverà con la squadra tedesca e il suo contratto è in scadenza nel prossimo mese di giugno. A questo punto è chiaro che si scatenerà un’asta per ingaggiarlo a costo zero. Alaba Juventus, pronta la maxi asta Elemento in grado di coprire più posizioni in campo, esterno difensivo, centrale ma anche centrocampista, l’austriaco è un giocatore ancora giovane e con tanti anni di carriera davanti. Leggi anche: Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 dicembre 2020)– All’inizio del 2021 non è da escludere qualche movimento in entrata e in uscita per migliorare la rosa di Andrea Pirlo, ma la Juve logicamente guarda già anche alla prossima stagione. E tra i tanti nomi che sono circolati tra i piùessanti c’è anche quello di David. Il jolly delMonaco non rinnoverà con la squadra tedesca e il suo contratto è in scadenza nel prossimo mese di giugno. A questo punto è chiaro che si scatenerà un’asta per ingaggiarlo a costo zero.la maxi asta Elemento in grado di coprire più posizioni in campo, esterno difensivo, centrale ma anche centrocampista, l’austriaco è un giocatore ancora giovane e con tanti anni di carriera davanti. Leggi anche:...

