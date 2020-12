“Abbiamo fatto l’amore”. GF Vip, la confessione intima davanti a tutta la Casa: le reazione dei vipponi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Al GF Vip le sorprese sono praticamente all’ordine del giorno e questa volta il colpo di scena arriva da uno dei concorrenti “anziani”. Sì, perché come è ormai arci noto questa quinta edizione, iniziata a settembre scorso, è stata prolungata fino a febbraio 2021. La notizia è sicuramente stata gradita dal pubblico più affezionato al reality, ma non ha destato molta positività in Casa. Per giorni gli umori dei vipponi sono stati altalenanti e alla fine Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di lasciare il gioco. Certo, sono usciti di scena due grandi protagonisti ma nelle ultime settimane sono arrivati i rinforzi. Uno, per la verità, è già stato “fatto fuori”. Nella diretta di venerdì scorso, infatti, Filippo Nardi è stato squalificato ma nella stessa sera hanno fatto il loro ingresso altri quattro vip. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Al GF Vip le sorprese sono praticamente all’ordine del giorno e questa volta il colpo di scena arriva da uno dei concorrenti “anziani”. Sì, perché come è ormai arci noto questa quinta edizione, iniziata a settembre scorso, è stata prolungata fino a febbraio 2021. La notizia è sicuramente stata gradita dal pubblico più affezionato al reality, ma non ha destato molta positività in. Per giorni gli umori deisono stati altalenanti e alla fine Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di lasciare il gioco. Certo, sono usciti di scena due grandi protagonisti ma nelle ultime settimane sono arrivati i rinforzi. Uno, per la verità, è già stato “fuori”. Nella diretta di venerdì scorso, infatti, Filippo Nardi è stato squalificato ma nella stessa sera hannoil loro ingresso altri quattro vip. ...

